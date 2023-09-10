Росія атакує Київщину "Шахедами": в області та столиці працює ППО

У ніч проти 10 вересня російські військові запустили дрони-камікадзе по Україні. "Шахеди" летять відразу на декількох напрямках. Відомо, що на Київщині працює ППО. Залишайтеся в укриттях.

Інформацією про це поділилися у Київській ОВА. У відомстві зазначають, що у повітряному просторі області фіксують БпЛА, а наші військові відпрацьовують по них.

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На Київщині збивають "Шахеди"

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги,

– закликають в КОВА.

Також там просять дотримуватися інформаційної тиші. Себто, не фіксуйте та не викладайте у мережу роботу наших військових. Пам'ятайте, що подібного роду публікації можуть допомогти росіянам корегувати вогонь під час майбутніх атак.

Що відомо про атаку "Шахедами"

Моніторингові канали о 23:08 повідомили, що існує загроза атаки БпЛА з Сумської області. Правда, на той момент не було зрозуміло, якого типу ці дрони.

Уже о 23:23 моніторингові канали писали, що існує загроза для Сумської та Чернігівської області. І що дрони наразі рухаються на Захід.

О 23:44 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" летять у напрямку Ніжина, а ще через 10 хвилин написали, що слід бути в укриттях також мешканцям Прилук.

Станом на 00:03 10 вересня дрони-камікадзе наближалися до Київської області з Чернігівщини. А ще через 10 хвилин повідомляли про загрозу для мешканців Полтавщини.

Повітряні сили о 00:31 сповістили про те, що "Шахеди" летять у напрямку Лубнів і Миргорода. А о 00:50 писали ще й про ракетну небезпеку для мешканців Полтавської області.

Власне, о 00:58 ЗМІ почали писати про те, що вибухи лунають на Київщині. Як ми зазначали вище, в області працює ППО.



Карта повітряних тривог станом на 01:12 10 вересня / Скриншот

А вже о 01:15 повітряну тривогу оголосили також у Києві. Моніторингові канали попереджають мешканців столиці, що може бути гучно, адже по "Шахедах" працюватиме ППО.

О 01:33 у КМВА зазначили, що столиці працює ППО. Закликаємо не стояти біля вікон, а також не покидати укриттів.