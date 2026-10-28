Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія атакує Україну "Шахедами": куди летять дрони зараз
28 жовтня, 21:23
3
Оновлено - 21:26, 28 жовтня

Росія атакує Україну "Шахедами": куди летять дрони зараз

Катерина Мілєніна

Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів і повідомляє, де виникає загроза атак.

Де зараз рухаються ворожі цілі?

 

21:21, 28 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область

21:14, 28 жовтня

Реактивний БпЛА південніше Обухова, курс західний.

21:09, 28 жовтня

Реактивний БпЛА з Брянської області –  на північ Чернігівщини

21:03, 28 жовтня

Реактивний БпЛА з півночі Черкащини західним курсом на Київщину.

20:37, 28 жовтня

Вінниччина: реактивний БпЛА курсом на Вапнярку/Томашпіль

Пов'язані теми:

Новини України
Повітряна тривога Повітряні сили ЗСУ Атака дронами-камікадзе