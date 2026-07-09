Росія атакує Україну ударними БпЛА: в яких областях тривога
Ввечері 9 липня ворог атакував Україну ударними дронами. Через російську загрозу в деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих повітряних цілей. 24 Канал зібрав усю необхідну інформацію.
Дивіться також Продумана тактика, – військовий експерт розкрив задум Росії щодо комбінованих ударів
Де зараз загроза атаки?
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.
Дніпропетровщина: група БпЛА курсом на Синельникове. БпЛА над Черніговом. Пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину. Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова. Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп. Ще один реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя. БпЛА курсом на Чорноморське/Південне!
Дніпропетровщина: група БпЛА курсом на Синельникове.
БпЛА над Черніговом.
Пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину.
Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова. Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.
Ще один реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя.
БпЛА курсом на Чорноморське/Південне!