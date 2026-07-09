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24 Канал Новини України Росія атакує Україну ударними БпЛА: в яких областях тривога
9 липня, 22:13
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Росія атакує Україну ударними БпЛА: в яких областях тривога

Данило Жоров

Ввечері 9 липня ворог атакував Україну ударними дронами. Через російську загрозу в деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих повітряних цілей. 24 Канал зібрав усю необхідну інформацію.

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Де зараз загроза атаки?

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу

 

22:17, 09 липня

Дніпропетровщина: група БпЛА курсом на Синельникове.

22:09, 09 липня

БпЛА над Черніговом.

21:56, 09 липня

Пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину.

21:55, 09 липня

Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова. Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.

21:54, 09 липня

Ще один реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя.

21:52, 09 липня

БпЛА курсом на Чорноморське/Південне!

 

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