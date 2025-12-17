Росія атакує Запоріжжя: є влучання у житловий будинок і об'єкт інфраструктури
Росіяни невпинно атакують Україну. Вдень 17 грудня під ударом опинилося Запоріжжя.
Близько 11:34 в області пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 10:17. Об 11:28 Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та Запоріжжі. За кілька хвилин там було гучно.
Згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок атаки є влучання у житлові будинки та об'єкт інфраструктури.
За словами Федорова, ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Окрім цього, у Кушугумській громаді дістала поранення жінка. Їй надають усю необхідну медичну допомогу.
Зауважимо, що станом на 12:11 загроза для області зберігається. Тепер ворожі війська атакують Запоріжжя ударними безпілотниками. Влада закликає місцевих залишатися у безпечних місцях до відбою.
Які наслідки російських атак на Запорізьку область?
Раніше Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок удару спалахнула пожежа, постраждало 4 людей. 58-річний чоловік перебуває в тяжкому стані, тоді як 28-річний мешканець будинку – в стані середньої тяжкості. Жінки віком 76 і 69 років отримали допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації.
Окрім цього, 14 грудня російська армія атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого зруйновано супермаркет АТБ. Внаслідок цього постраждало щонайменше 14 людей, серед них два рятувальники та один поліцейський. Також допомога лікарів знадобилася шестирічній дитині.