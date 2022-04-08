Росія бездарними фейками намагається відхреститись від удару по Краматорську

8 квітня російські окупанти завдали удару ракетним комплексом "Точка-У" по залізничному вокзалу в Краматорську. Траєкторія польоту ракети легко визначається, і вона була з боку окупованих територій.

Зараз російська пропаганда всіляко намагається абстрагуватися від цього чергового воєнного злочину тим, що Росія нібито не має на озброєнні ТРК "Точка-У" і російські окупаційні війська їх не застосовують.

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Це брехня

По-перше, у Росії досі у строю перебуває до 220 ТРК "Точка-У". Повного переозброєння на ОТРК "Іскандер-М" досі не проведено і в низці частин російської армії "Точка-У" стоїть на озброєнні.

По-друге, ТРК "Точка-У" російськими окупантами з 24 лютого 2022 року обстрілювали українські міста на Донбасі.

Росіяни самі визнали свій злочин, але згодом спробували знищити докази (невдало) / скриншот

Обстріл залізничного вокзалу у Краматорську готувався заздалегідь / Скриншот

Зокрема, росіяни застосовували "Точка-У" по шпиталю у Вугледарі. Але цю інформацію сьогодні, 8 квітня, стали масовано зачищати із відкритих джерел. Наприклад, в англомовній версії Вікіпедії було видалено згадку про удар по Вугледару.

По-третє, відомо, що коли у російського контингенту, який застосовує ОТРК "Іскандер", у Білорусі виник дефіцит ракет 9М723 та 9М728, до РБ було відправлено десятки російських ТРК "Точка-У". Дані комплекси застосовувалися по території України та фото та відео фактів тому у відкритих джерел безліч.

Цинізму

Російська пропаганда так само як і в 2014 році раділа, коли російські окупанти збили авіалайнер рейсу МН-17, сьогодні раділа удару по Краматорську, а потім, коли з'ясувалося, що загинули мирні жителі, стала гарячково видаляти і редагувати повідомлення! нема меж

Вбивці намагаються замістити сліди та звинуватити у всьому українців / Скріншот

Росія не уникне відповідальності

Тобто, вчинивши черговий кривавий воєнниий злочин, Росія відразу намагається виправдатися. Бездарно, безглуздо, нікчемно.

Факт у тому, що скільки б фейків Росія не плодила, покарання за військові злочини спіткає кожного, хто їх чинив і навіть тих, хто їх виправдовував та вигороджував.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: