Дискримінація, – Росія бідкається через висловлювання МЗС Франції про її вакцину

У російському міністерстві закордонних справ обурилися заявами колег з Франції. Вони наголосили, що не французькому МЗС вказувати, "якими вакцинами мають щеплюватися народи".

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Представниця МЗС Росії Марія Захарова обурилася заявою держсекретаря при міністерстві закордонних справ Франції Клемана Бона. Вона наголосила, що це не особиста думка Бона, а позиція всієї країни. Адже подібні висловлювання лунають вже не вперше.

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Ми засуджуємо Францію за подібні дискримінаційні висловлювання її високопоставленого представника, які відроджують в Європі дух неонацистської сегрегації,

– наголосила Захарова.

Вона додала, що французьке відомство, мовляв, не має права диктувати країнам, якими препаратами вакцинуватися.

Що цьому передувало

Бон заявив, що Європейський Союз не має визнавати вакцини від коронавірусу, які зробили у Китаї та Росії. За його словами, слід обмежитися лише тими 4, які вже схвалило Європейське агентство лікарських засобів:

Moderna/Spikevax,

Pfizer-BioNTech/Comirnaty,

Johnson&Johnson/Janssen,

а також вироблену на європейських заводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria.

"Щодо низки інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", – сказав Бон.