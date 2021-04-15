Росія і Білорусь планують бойові чергування з протиповітряної оборони

Влітку 2021 року Білорусь та Росія почнуть чергування з протиповітряної оборони. Вони відбуватимуться на одному з білоруських аеродромів.

Таку заяву зробив командувач військово-повітряними силами і військами ППО Білорусі генерал-майор Ігор Голуб. Про це він повідомив в межах роботи координаційного комітету, мовиться в одному з російських видань.

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Росія і Білорусь затвердили план чергувань з ППО

За його словами, білоруські військові регулярно проводять спільні з Росією тренування з ППО.

В рамках практичної реалізації на одному з наших аеродромів починається спільне несення бойового чергування силами і засобами ВПС і військ ППО Білорусі і повітряно-космічними силами Росії,

– сказав Голуб.

Він відзначив, що відповідний план чергувань затвердили міністри оборони країн наприкінці 2020 року.

У 2021 році, як сказав військовий, планується навчання на полігоні Ашулук в Астраханській області. А також – будуть спільні навчання "Бойова співдружність – 2021".

Військова співпраця Росії і Білорусі

Зазначимо, що на початку березня міністри оборони Росії та Білорусі домовились створити 3 спільні центри з підготовки військових. З них – 2 розташовуватимуться у Росії, 1 – на території Білорусі.

Також міністерство внутрішніх справ Білорусі та Росгвардія домовились співпрацювати щодо боротьби з тероризмом та екстремізмом.