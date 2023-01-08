Росія та Білорусь проведуть спільні льотні навчання: задіють всі аеродроми

У другій половині січня Росія та Білорусь планують спільні авіаційні навчання. Важливо, що задіяти збираються всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі.

Навчання відбудуться з 16 січня по 1 лютого 2023 року. Так, 8 січня до Білорусі вже прибула авіація ВКС Росії. До слова, це означає, що повітряних тривог в Україні може побільшати.

До речі Відвертає увагу чи лякає: чому Росія перекидає в Білорусь техніку та планує льотні навчання

Чи можлива ракетна атата з Білорусі під час навчать

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що за допомогою льотних навчань з Білорусі Росія може планувати завдати удар по Україні. Держава-агресорка й раніше обіцяла Білорусі допомогти навчити пілотів і модернізувати літаки. Потенційно вони можуть бути оснащені ядерними боєзарядами.

У жовтня 2022 року міноборони Білорусі видало заяву, що регіональне угруповання військ, до якого увійшли білоруські сили та близько 9 тисяч російських військових, почало "захищати" Союзну державу.

Ймовірність наступу з Білорусі

У ГУР Міноборони припускають, що Росія взимку 2023 року може почати повторний наступ на різних ділянках фронту. Проте для цього потрібно багато ресурсу, особового складу та техніки. Наразі держава-агресорка просто не може цього накопичити.

Попереджають, що Москва може готувати чергове загострення війни в лютому, коли буде рік повномасштабного вторгнення. Російську техніку перекидають до Білорусі регулярно.