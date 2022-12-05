Росія і Білорусь змінили угоду про військову співпрацю: Латушко озвучив можливі версії

Напередодні очільник міноборони Росії Сєргєй Шойгу прилетів до Білорусі, де зустрівся з білоруським міністром оборони Віктором Хрєніним та президентом країни Алєксандром Лукашенко. Цей візит був незапланованим й неочікуваним.

На думку голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павла Латушка, домовленість про зустріч з'явилася за декілька годин або за ніч перед візитом. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Ба більше, зміни в угоді були підписані прямо в аеропорту в Мачулищах, і одразу ж після цього Шойгу поїхав до Лукашенка у палац – там навіть видно, що бушлати за міністрами оборони несуть ад'ютанти. Відповідно, каже Латушко, гостей там не чекали з точки зору протоколу.

Тривожний візит

Як зазначив білоруський опозиціонер, рішення про внесення змін до угоди від 1997 року про порядок управління регіональним угрупованням військ було ухвалено 29 серпня. Тоді Путін надав Шойгу відповідні повноваження. Безумовно, після цього передбачено певний переговорний процес. Але фактично Лукашенко три місяці витримував паузу, перш ніж підписати цю угоду.

Угода передбачає порядок управління спільним угрупованням у воєнний час, а також взаємодію збройних сил двох країн у мирний час. Поки що з точки зору ситуації в Білорусі він може трактуватися не зовсім як воєнний час, принаймні на думку Лукашенко, Шойгу Путіна чи Лукашенка,

– зауважує Латушко.

До речі, додає він, Лукашенко вперше публічно визнав, що його режим здійснює підготовку військовослужбовців Росії, які згодом вирушають на війну в Україну. Він зізнається у тих злочинах, які скоїв.

Латушко також зазначив, наскільки збентежені й розгублені учасники зустрічі. Таке враження, що Лукашенко сам собі підписав обвинувальний вирок.

"Важливо, що спочатку Шойгу зустрічався з Лукашенком віч-на-віч. Так, згодом був розширений склад. Я так розумію, що Шойгу передав щось конфіденційне Лукашенку особисто від Путіна, без свідків", – переконаний Павло Латушко.

Звичайно ж, підкреслює він, зміни підписуються під грифом, тому дуже складно говорити про щось конкретне. Однак важливо що каже Лукашенко:

Він заводить наратив про "єдину армію".

Він говорить про те, що "за даними наших спецслужб вони (Україна, Захід та США) не хочуть домовлятися, а триматимуться до останнього українця, поляка чи добровольця".

"З огляду на це ми будуватимемо подальші дії".

Фактично, Лукашенко застосовує інструмент загрози силою. Такий підхід він вже продемонстрував у Єревані: "Ми знищимо всю країну, якщо вони не підуть на переговори". Наразі нарощується відповідний інформаційний пропагандистський тиск.

Які сценарії розглядаються

Білоруський опозиціонер акцентував, що обговорення й підписання відбулося у суботу, а Лукашенко ніколи не проводить робочі зустрічі вихідними. За деякими даними, літак Шойгу відлетів з військового аеродрому під Мінськом о 20 годині, але кортеж Лукашенка виїхав близько опівночі. Ймовірно, після зустрічі з Шойгу віч-на-віч Лукашенко залишив у себе Хрєніна й весь секретаріат радбезу Вольфовича, щоб обговорити реалізацію підписаного. Мова може йти про:

Про спільне угруповання. Швидше за все, Лукашенко передає право управління нею генштабу Росії, це, найімовірніше, важливе питання;

Військово-технічне співробітництво (виробництво іранських дронів у Білорусі та створення білоруської балістичної ракети з дальністю поразки до 1000 кілометрів)

Тактичну ядерну зброю.

Латушко наголошує, що раніше Путін і Лукашенко говорили про модернізацію літаків МІГ-25М для несення ядерних боєзарядів, а також "Іскандери" подвійного призначення. Крім того, білоруський диктатор заявляв, що "Польща розгортає ядерну зброю, отже ми відповідатимемо також, і рішення вже прийняте". Також високопоставлені офіцери ракетно-артилерійських військ Білорусі нещодавно перебували на російських полігонах. Там вони проходили навчання щодо зберігання логістики, доставки, обслуговування саме тактичної ядерної зброї.

Якщо вони домовилися про переміщення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі – це жахливий сценарій. Зрозуміло, що з супутників ми все це побачимо, розвідки зможуть це відстежити. Але факт залишається фактом,

– стверджує Латушко.

Інсайдери також говорять про можливий конфлікт між Білоруссю та Польщею – локальний конфлікт на кордоні НАТО. "Спробують продати історію Великої Вітчизняної війни 2. Їм потрібно показати, що проти Росії та Білорусі воює весь Захід, все НАТО", – підсумував голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко.