Росія більше не виконуватиме рішень Європейського суду з прав людини: Путін підписав закон

Російський диктатор підписав закон, який передбачає, що Росія більше не виконуватиме рішень Європейського суду з прав людини. У Кремлі вважають, що нібито їм більше не треба виконувати ці рішення.

Відповідну інформацію опублікували на сайті російської Думи. Про це стало відомо 11 червня.

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У Росії ухвалили закон, за яким не треба виконувати рішення суду Європи

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про невиконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), ухвалених після 15 березня 2022 року,

– мовиться у повідомленні.

Також варто пригадати, що саме 15 березня Росію виключили з Ради Європи. Це зробили після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України.

Натомість компенсації, винесені судом до 15 березня, Росія виплатить до 2023 року, проте в рублях. Після ухвалення чергового закону Путіна.

Окрім того, підписаний путінський закон передбачає, що рішення Європейського суду з прав людини більше не є підставою для перегляду кримінальних справ.

Варто пригадати, що:

саме 15 березня Європейський суд з прав людини призупинив розгляд скарг проти Росії;

раніше Росія була лідером щодо порушення своїх прав владою;

окрім того, ще у 2015 році Росія вирішила, що Конституційний суд Росії може визнавати рішення ЄСПЛ нездійсненними;

попри рішення, влада регулярно виплачувала призначені Страсбурзьким судом штрафи.

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Коротко про останні абсурдні закони Путіна

У Росії заборонили називати війну проти України війною. Також у квітні Володимир Путін підписав закон про делістинг депозитарних розписок російських компаній з іноземних бірж із подальшою конвертацією в російські цінні папери. Якщо говорити просто – всі російські компанії мали покинути російські біржі.

На початку березня Володимир Путін підписав закон про покарання за правду про звірства російських військових. Тобто людям загрожує до 15 років тюрми за правду про звірства російських військових, які Кремль цинічно називає "фейками".

Вже у травні виявилось, що у Росії не багато людей хоче йти та війну в Україну та гинути через божевілля Путіна. Саме тому там ухвалили закон, який зняв обмеження за віком для контрактників. Тобто з того часу гинути зможуть всі охочі. Адже Путін просто зняв обмеження, що підписувати контракт можуть тільки люди 18 – 40 років.

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