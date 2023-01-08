Росія боїться наступу ЗСУ на Запоріжжі і укріплює оборону: британська розвідка пояснила паніку

8 січня 2023, 10:02
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Джерело:

Ministry of Defence

Росія посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на Півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів.

Про це йдеться у звіті британської розвідки. Схоже, окупанти не на жарт бояться, що прорив ЗСУ зруйнує сухопутний шлях між територією Росії та окупованим Кримом.

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У цьому секторі Росія тримає великі сили. Те, як Росія працює над зміцненням оборони, свідчить про те, що командування, найімовірніше, занепокоєне можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі,
– йдеться в повідомленні.

В Росії дилема

Розвідка наголошує, що великий український прорив у Запорізькій області підірве життєздатність російського "сухопутного моста", що з'єднує Ростовську область і Крим.

А успіх України в Луганську ще більше підірве проголошену Росією військову мету "звільнення" Донбасу.

"Рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед, імовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників", – йдеться в повідомленні.

Актуально про ситуацію на Запоріжжі

  • За даними Центру національного спротиву, росіяни обмежують рух місцевого населення окупованими територіями Запорізької області.
  • Сьогодні вночі до окупантів у Мелітополі завітала "бавовна", було дуже гучно. Результати вибухів в Силах оборони не коментували.
  • 4 січня у Василівку завітало "Бавовнятко". Серйозний приліт був прямісінько у військову комендатуру окупантів.
  • Ще у грудні в ОК "Південь" говорили про можливий відступ окупантів із Запоріжжя, оскільки вони розуміють, що опинились у пастці.
Автор: Анастасія Лукашевська