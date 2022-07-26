Для чого росія бреше про "зірвану українську операцію" з викрадення російських літаків

російські пропагандисти рвуть горлянку про "успіх" фсб. Як завжди у таких випадках, вони намагаються приховати шалений провал своїх спецслужб.

російські пропагандисти вирішили покричати про "успіх фсб". Згідно з їхньою легендою, спецслужби окупантів зірвали операцію з викрадення їхніх літаків. Щоправда, брехливість цієї історії легко доводиться завдяки нотці абсурду, яку вони не забувають додавати у кожен свій фейк.

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Для чого росіяни брешуть про Грозєва

російські пропагандисти вигадали, що їхня фсб зірвали операцію, в ході якої ЗСУ мали викрасти російські літаки. Звісно ж, не обійшлося без допомоги Заходу: інформацію для операції ЗСУ надавали британська розвідка та головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Розслідувач вже заперечив фейк росіян та повідомив, що не бере участі у жодних операціях спецслужб. Окрім того, саме через дурні помилки росіян стали відомі особи десятків контррозвідників окупантів.

росіяни розізлилися на Грозєва через те, що він повідомив інформацію про те, що війну проти України готували 120 офіцерів із п'ятої служби ФСБ, також були залучені 40 офіцерів з гру. Після такого шаленого фіаско росіяни вирішили накинути на Грозєва ярлик "працівника спецслужб" та заявляти, що вся інформація, яку він озвучує – це провокація британських розвідників.

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