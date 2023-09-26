Росія "знищила Leopard з німецьким екіпажем": у Берліні відреагували на обурливий фейк з Кремля

Російська пропаганда не має меж. Якщо раніше нарікали на те, що проти них воюватимуть німецькі танки, то зараз уже вигадали, що бойовими машинами керують самі німці.

Власне, у Росії вирішили запустити черговий фейк. Мовляв, їхні розвідники змогли знищити танк Leopard в Україні, але не простий, а з німецьким екіпажем.

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У Німеччині спростували фейк

На черговий вибрик хворої уяви росіян відреагували у Міністерстві оборони Німеччини. Один з офіційних представників відомства наголосив, що "в Україні немає німецьких танкових екіпажів".

Звернімо увагу, що повідомлення про буцімто знищений танк Leopard з німецьким екіпажем почало гуляти російськими ЗМІ 23 вересня. Видання посилаються на якогось анонімного "командира розвідгрупи, що діє на Запорізькому напрямку".

Мовляв, весь екіпаж, який перебував у танку, загинув. Пропагандисти вигадали, що механік-водій, котрий зазнав тяжких поранень, буцімто почав кричати "Nicht schießen" ("Не стріляй" – 24 Канал), коли побачив російських солдатів.

Пропагандисти запевняють, що він невдовзі загинув. Але у дусі фільмів про війну, у свої останні хвилини життя буцімто розповів, що "військовослужбовець Бундесверу". І що весь екіпаж Leopard був "з однієї роти".

Зазначимо, що Росія з усіх сил намагається зірвати мобілізацію в Україні. Для цього ворог використовує навіть меми.

Як Росія хоче зірвати мобілізацію