Росія "знищила Leopard з німецьким екіпажем": у Берліні відреагували на обурливий фейк з Кремля
Джерело:Deutsche Welle
Російська пропаганда не має меж. Якщо раніше нарікали на те, що проти них воюватимуть німецькі танки, то зараз уже вигадали, що бойовими машинами керують самі німці.
Власне, у Росії вирішили запустити черговий фейк. Мовляв, їхні розвідники змогли знищити танк Leopard в Україні, але не простий, а з німецьким екіпажем.
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У Німеччині спростували фейк
На черговий вибрик хворої уяви росіян відреагували у Міністерстві оборони Німеччини. Один з офіційних представників відомства наголосив, що "в Україні немає німецьких танкових екіпажів".
Звернімо увагу, що повідомлення про буцімто знищений танк Leopard з німецьким екіпажем почало гуляти російськими ЗМІ 23 вересня. Видання посилаються на якогось анонімного "командира розвідгрупи, що діє на Запорізькому напрямку".
Мовляв, весь екіпаж, який перебував у танку, загинув. Пропагандисти вигадали, що механік-водій, котрий зазнав тяжких поранень, буцімто почав кричати "Nicht schießen" ("Не стріляй" – 24 Канал), коли побачив російських солдатів.
Пропагандисти запевняють, що він невдовзі загинув. Але у дусі фільмів про війну, у свої останні хвилини життя буцімто розповів, що "військовослужбовець Бундесверу". І що весь екіпаж Leopard був "з однієї роти".
Зазначимо, що Росія з усіх сил намагається зірвати мобілізацію в Україні. Для цього ворог використовує навіть меми.
Як Росія хоче зірвати мобілізацію
- За словами експертів, кремлівські інформаційні помийки роблять все можливе, щоб нав'язати українцям таку думку: "Мобілізація – це погано, держава посилає всіх на неминучу загибель".
- Для цього пропагандисти часто використовують соціальні мережі. Щоб ефективніше впливати на уми, ворог курує телеграм-групою "Цифрова армія Росії". Там окупанти публікують брехливі вкиди, які боти та запеклі Z-патріоти повинні рознести по коментарях українських каналів.
- Експерти зазначають, що якщо ви бачите у своїх соцмережах дописи, які спрямовані на дискредитацію українського війська та мобілізації, то не реагуйте на них. Кожен ваш лайк і кожна ваша взаємодія роблять їх лише популярнішими. Якщо маєте як – кидайте скаргу. Це дозволить зробити так, щоб менша кількість людей побачили ці пропагандистські вкиди.