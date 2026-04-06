ЗМІ писали про нібито будівництво баз для запуску дронів з Білорусі: чи є загроза для України

У медіа з'явилася інформація, що країна-агресорка планує розмістити на території Білорусі щонайменше чотири наземні пункти управління далекобійними дронами. Українська розвідка також зафіксувала наміри Москви й надалі використовувати як білоруську територію, так і тимчасово окуповані українські землі для розвитку такої інфраструктури.

Про таке йдеться в матеріалі Forbes. Там проаналізували, якими є загрози для України з боку Білорусі. На це відреагував і радник Міноборони Сергій Бескрестнов.

Що відомо про будівництво в Білорусі аеродромів для БпЛА?

У виданні зазначають, що будівництво баз для далекобійних дронів у Білорусі може суттєво змінити ситуацію. Якщо такі об'єкти з'являться, Росія отримає більше можливостей для швидких ударів по Україні.

Для порівняння: відстань від Москви до Києва становить близько 1500 кілометрів, що дає українській ППО час на реагування. Натомість від Мінська до Києва лише приблизно 440 кілометрів, що значно скорочує час на виявлення й перехоплення цілей.

Це, за інформацією Forbes, може призвести до більш небезпечних атак на критичну інфраструктуру та цивільне населення. Крім того, існує ризик, що російські безпілотники частіше порушуватимуть повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі та Румунії, які вже повідомляли про подібні інциденти.

Як на це реагують в Україні?

Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що не володіє інформацією про нібито будівництво аеродромів для запуску "Шахедів" з Білорусі.

Таке викривлення інформації, на жаль, чинить психологічний тиск на наш народ, котрому i так важко,

– наголосив він.

"Флеш" пояснив, що автор статті Forbes неправильно потрактував слова президента Зеленського, коли той заявив, що в Білорусі було 4 пункти управління "Шахедами" на далекій відстані, але, як зауважив Бескрестнов, "ми знищили ці антени".

Як Росія використовує Білорусь у війні?

Саме звідти здійснювалися ракетні удари по Україні, а також відбувалося перекидання сил для наступу на північні регіони. З часом фізична присутність російських військ у Білорусі дещо зменшилася, однак стратегічне партнерство між Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком залишається тісним.

Важливо! Москва й надалі намагається залучити Мінськ до більш активної підтримки своїх дій.

Співпраця Росії та Білорусі в межах війни триває не вперше. Із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році білоруська влада надала свою територію для розміщення російських військ і техніки.

Хоча білоруська армія безпосередньо не бере участі у бойових діях в Україні, обидві країни регулярно проводять спільні військові навчання. Це дозволяє російським підрозділам підтримувати бойову готовність перед відправленням на фронт.

Окрім того, Росія розмістила на території Білорусі балістичні ракети середньої дальності. Формально це пояснюється посиленням оборони Білорусі, однак аналітики вважають, що таким чином Москва розширює свою військову присутність і ще більше інтегрує Білорусь у війну.

Які заяви звучать з Білорусі й чи може Лукашенко безпосередньо вступити у війну?