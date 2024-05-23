У Росії масово будують фільтраційні табори під виглядом дитячих піонерських

У Поволжі Росії розпочато масштабне будівництво, яке офіційно позиціонується як створення дитячих піонерських таборів. Проте насправді це швидкомонтажні модульні будиночки, що більше нагадують бараки.

Насправді ці табори слугуватимуть фільтраційними зонами для перевірки громадян на лояльність до окупаційної влади. Відомо, що вони вміщатимуть сотні людей.

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Росія посилює фільтраційні заходи

Кремль будує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України, використовуючи їх для створення бази даних мешканців окупованих територій. Через ці табори проходять люди, яких перевіряють на лояльність до російської влади.

Під виглядом дитячих піонерських таборів, нові споруди у Поволжі можуть слугувати продовженням цієї практики.

Останнім часом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки відбуваються на півдні України, де такі заходи набули масштабного характеру.

Росія створювала фільтраційні табори ще до повномасштабного вторгнення

Заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан заявила, що вдалось виявили не менше 18 фільтраційних таборів. Кремль, ймовірно, підготував їх ще до повномасштабного вторгнення в Україну. За її словами, ці табори розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та Росії.

Люди, які пройшли через ці табори та змогли виїхати з Росії, розповідали про жорстокі допити, побиття, тортури та зникнення людей, підозрюваних у зв'язках з ЗСУ. Після проходження фільтраційних процедур українців направляють до різних міст по всій Росії, зокрема, в регіони поблизу Китаю та Японії.

Кортні Остріан назвала процес фільтрації "сталінським" і зазначила, що це є останнім прикладом довгої російської історії використання масових депортацій та депопуляцій для підпорядкування та контролю населення.