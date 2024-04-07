"Під контролем ЗСУ" : як росіяни готуються до оборони в Криму

Після шторму, який змив російську оборону, окупанти поновили будівництво фортифікацій у Криму. Оскільки через півострів перекидається доволі багато ворожих військ. Це мілітарний хаб для фронту на Південному напрямку.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що російські окупанти намагаються розв'язати проблеми з ППО. Як ворог готується до оборони та через що непокоїться – читайте у матеріалі.

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Якою є оборона ворога в Криму

Братчук зазначив, що окупований Крим залишається мілітарним хабом загарбників по особовому складу, бойових комплектах, броньованій та автомобільній техніці. Насамперед задля того, аби підсилювати російське угруповання на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Інформаційно росіяни демонструють, що не хвилюються, що все у них під контролем. Під яким контролем? Хіба що Збройних Сил України. Ми це бачимо. Ворог це відчуває на собі,

– сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Загарбники намагаються "залатати дірки", які виникли у протиповітряній обороні. Зокрема, почали відновлювати захисні споруди, які є достатньо міцними, як вони вважають. Утім, штор показав "стійкість" побудованих споруд, коли змив оборонні укріплення. Також окупанти виставляють мішки та кулемети на набережній у Євпаторії.

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Зауважимо, що росіян серйозно непокоїть стан оборонних споруд на Перекопському перешийку. Вони сподіваються, що вдасться запустити залізницю з Росії через окуповані території до Криму. Навіть демонструють, що вже найближчим часом мають завершити будівництво.

Водночас нагадаю, зокрема, для росіян, що в будь-якому разі залізниця перебуватиме під досяжністю нашої зброї. Також ніхто не скасовував диверсійну роботу. Сподіваюся, вона буде,

– наголосив Сергій Братчук.

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