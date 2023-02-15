Росія будує нові траншеї вздовж доріг, що ведуть до Криму: з'явилися супутникові фото

Російські окупанти розуміють, що рано чи пізно ЗСУ повернуть під контроль України всі окуповані території. Тож ворог вже почав рити нові траншеї вздовж доріг, що ведуть до Криму.

Про це розповів аналітик Бреді Афрік з Американського інституту підприємництва.

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Він стверджує, що останні кілька тижнів військовослужбовці російської армії будують укріплення вздовж шосе між Чаплинкою на півдні Херсонщини та Армянськом у Криму.

Останні повідомлення про нові укріплення дозволяють припустити, що російські війська готуються до можливого наступу України в регіоні.

Ворог будує нові траншеї вздовж доріг, що ведуть до Криму: дивіться відео

Коли чекати звільнення Криму

Американський генерал Бен Ходжес впевнений, що Україна зможе звільнити Крим влітку 2023 року. Прогноз Ходжеса збігається з версією керівника ГУР МО України Кирила Буданова. Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що саме Крим стає завданням номер 1.

Навіть не Донбас, а саме Крим. Адже зі звільненням Криму все інше втрачає сенс, і вся оборона Росії просто впаде в один момент,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, окупантам залишиться сподіватися лише на те, що вони встигнуть втекти з нашої території. Але українські військові намагатимуться цьому запобігти.