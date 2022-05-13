Росія через ризиковані маневри на Сіверському Дінці втратила техніку щонайменше однієї БТГ

Невдалі дії російського військового керівництва призводять до значних втрат техніки та живої сили окупантів. Так сталося під час спроби переправитися через річку Сіверський Донець.

Фатальна переправа

Російські окупанти вирішили зайти в тил українським Силам у Сєвєродонецьку. Але на перешкоді їм стоїть річка Сіверський Донець. Тож вони вирішили її форсувати.

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Для цього окупанти розгорнули понтонну переправу поблизу селища Білогорівка. Це на захід від Сєвєродонецька. Саме там вони й потрапили у пастку до українських військових.

Після того, як частина російської техніки перейшла річку, українські військові завдали неочікувано удару, знищивши понтонну переправу. А вже після цього винищили усю техніку противника, яка не мала куди відступати. При цьому знищили й ту техніку, яка залишилася на протилежному боці річки.

За попередніми підрахунками, мова йде про втрату техніки щонайменше однієї батальйонної тактичної групи. Загалом це понад 70 одиниць техніки ворога яка була або знищена, або покинута окупантами. Відтак стала трофейною здобиччю українських захисників.

Фотографії знищеної російської техніки при спробі переправи через річку Сіверський Донець / Джерело: twitter.com/Blue_Sauron



Про те, скільки окупантів було знищено під час цієї атаки українських захисників – не повідомляється. На Росії з такими втратами не рахуються, максимально приховуючи їх.

Росіяни визнають втрати

Навіть російські пропагандисти визнають, що зазнали невдачі під час спроби переправи через Сіверський Донець. Вони нарахували 73 одиниці техніки, яку втратили. Серед них 38 БМП, 4 БТР, 6 танків Т-72. І навіть два катери.

При цьому спробу переправитися через річку в цьому місці росіяни здійснюють не вперше. Але результат завжди один і той самий.

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Тиск на російське військове керівництво

У британській розвідці вказують, що намагання без підготовки переправити таку велику кількість техніки через річку свідчить про чималий тиск на військове керівництво. Вони все намагаються зробити на догоду Кремлю, не враховуючи можливі провали.

"Переправа через річку в спірному середовищі є дуже ризикованим маневром і говорить про тиск, який зазнає російське командування, щоб досягти прогресу у своїх операціях на сході України", – йдеться в повідомленні британської розвідки.

Там же додають, що окупанти не можуть просунутися на цьому напрямку. Навіть після того, як перекинули сюди війська, які до цього були задіяні в окупації Київської та Чернігівської областей.