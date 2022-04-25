Росія далі планує застосувати хімічну зброю проти захисників і мирних людей на "Азовсталі"

Росія не відмовилась від ідеї застосування хімічної зброї проти українських захисників та цивільного населення, яке перебуває на "Азовсталі". Аби уникнути втрат серед своїх військових, окупанти хочуть "викурити" наших оборонців.

Як повідомляють українські розвідники, росіяни хочуть здійснити ракетно-бомбові удари артилерійськими та авіаційними боєприпасами.

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Боєприпаси можуть бути носіями отруйних речовин

Ці боєприпаси можуть бути носіями бойових отруйних речовин. Паралельно ворожі війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту застосовуватимуть аерозолі з хімічною зброєю.

У ГУР Міноборони вважають, що слова Путіна про "скасування штурму "Азовсталі" можуть бути неповними. Зокрема, він міг мати на увазі те, щоб нікому не дозволити звідти вийти саме шляхом використання хімічної зброї.

Які докази цієї версії наводить розвідка:

Раніше Росія працювала "на випередження", постійно повідомляючи, що в України є біологічна та хімічна зброя.

Росіяни інспектували можливі місця для зберігання боєприпасів (балонів) з бойовими отруйними речовинами.

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