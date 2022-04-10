Росія далі тільки бреше і виправдовується, – Зеленський про злочини окупантів в Україні

Росія продовжує лише брехати та виправдовуватися. Вони забрехалися до того, що на 6 тижні війни досі кажуть, що нібито не влучили по жодному з цивільних об'єктів.

Вкотре відреагував на цинічну брехню окупантів президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 10 квітня.

Детальніше Зеленський звернувся до українців на 46 день війни

"Вони спонсорували повних нікчем"

Президент акцентував на тому, що пропаганда Кремля вже остаточно втратила зв'язок із реальністю. Її рупори продовжують звинувачувати українців у тому, що очевидно скоїли росіяни.

Про кожне наше зруйноване місто, про кожне спалене село, кажуть, що це не вони, а нібито ми. Це боягузство, вони всі від верху до низу бояться визнати помилковість політики щодо України, яка в них була десятки років,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що ця політика остаточно зруйнувала всі відносини, які були в наших країн. Натомість їхня влада продовжувала спонсорували повних нікчем, які нібито мали стати героями українсько-російської дружби.

Звернення президента України за цей день: дивіться відео