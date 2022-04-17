Росія дипломатично пішла ва-банк, – політолог про реакцію на посилення допомоги Україні

Світ продовжує надсилати Україні зброю. Ба більше, відбуваються перемовини про ще більше постачання.

У свідомості країн стається якісна зміна – ще 2 тижні тому Захід не мав уявлення про модель перемоги України. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.

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У Росії – дипломатична істерика

За його словами, змінилась модель допомоги нашій державі. Зараз Україні допомагають, але дуже обережно і не всі.

Тому Росія пішла в дипломатичний ва-банк і розіслала "лякалки". Це вже певна дипломатична істерика,

– наголосив Саакян.

Він пояснив, окупанти розуміють, що озброєння, яке зараз надають Україні, дає змогу чинити контрнаступ.

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