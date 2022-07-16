У Дніпрі росія вдарила ракетами по "Южмашу", – Філатов

Ворог ввечері 15 липня випустив 6 ракет по Дніпру. На жаль, частина з них влучила у велике українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки "Южмаш".

Про це заявив мер міста Борис Філатов. Він наголосив, що вже з першого дня війни не мав жодних ілюзій щодо нації вбивць і мародерів.

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Не варто ігнорувати повітряні тривоги

Філатов констатував, що ворог підступний і від початку повномасштабного вторгнення бив по:

аеропорту,

по всіх околицях міста,

мосту просто у центрі,

нафтобазі та СТО.

Але співгромадяни наполегливо продовжували ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після трагедій Кременчука та Вінниці я дуже сподівався, що хоч хтось, але зрозуміє. Марно,

– констатував мер Дніпра.

15 липня "приліт" зафіксували на ПМЗ та в район Робочої.

Згаданий завод найбільш відомий місцевим жителям під назвою "Южмаш". Це велике підприємство, що займається випуском ракетно-космічної техніки, а також іншої продукції, що є важливою

У цьому контексті Філатов попросив запам'ятати:

Ми воюємо з абсолютно аморальними людьми, вбивцями та мародерами. І як абсолютно правильно сказав наш президент: нас намагаються терором деморалізувати та залякати. ППО є та працює. Повірте, якби його не було, то кошмар був би набагато сильнішим. Коли вам говориться про укриття, потрібно розуміти, що є як мінімум правило двох стін. Що паркінг – це теж укриття. І метро. І навіть цокольні поверхи будівель.

Ракетний удар по Дніпру: головне

Ввечері 15 липня в області пролунала повітряна тривога. Приблизно о 21:00 у місті почули 3 – 4 вибухи. Також очевидці розповіли про стовп сірого диму, який виднівся над містом.

Після 22:00 надійшла інформація від заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка. Він підтвердив ракетний удар з боку росії. Також посадовець зауважив, що у місті можуть спостерігатись перебої з постачанням води внаслідок ворожої атаки.

За останніми даними рятувальників під час ракетної атаки по Дніпру загинуло троє людей. Ще 15 отримали поранення.

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