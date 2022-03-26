Росія на Донбасі за день втратила 3 літаки та 8 танків, – ООС

За добу на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 9 атак російських військ. В результаті знищили: 3 ворожі літаки, 8 танків й іншу техніку окупанта.

Ворог зазнав чималих втрат

Ворог зазнав і значних втрат серед особового складу. Про це йдеться у вечірньому зведенні Операції об'єднаних Сил за 26 березня.

Увага На Донеччині від ворожих обстрілів загинула дитина, є поранені

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 ворожих літаки та 3 безпілотних літальних апарати противника типу "Орлан-10",

– йдеться у повідомленні.

Також повідомили, що українські воїни знищили 8 російських танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

А загальні втрати російських військ склали до 170 осіб.

Актуально про ситуацію на Донеччині

До слова, росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На жаль, внаслідок ворожих атак гинуть люди.

За даними Донецької ОВА, від початку повномасштабного російського вторгнення від рук ворога на Донеччині загинули 127 людей, 513 зазнали поранень. Це – без врахування жертв у Маріуполі та Волновасі.



Жертви російських атак у Донецькій області / Інфографіка ОВА

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