Трамп легко міг би це зупинити: аналітик сказав, чому США "не помічають" допомоги Росії Ірану

Західна преса повідомляє, що Росія долучилась до допомоги Ірану та надає розвіддані, аби Тегеран міг атакувати військові об'єкти США на Близькому Сході. Кремль підтримує Іран рівно на стільки, на скільки Сполучені Штати дозволяють це робити.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов, додавши, що якби президент США Трамп серйозніше поставився б до таких дій Москви, то це припинилося б.

Чого побоюється адміністрація Трампа?

Сьогодні Трамп заявляє, що не бачить знак, що Росія допомагає Ірану, а його спецпосланець на Близькому Сході Віткофф запевнив, що Кремль був попереджений Штатами не йти на такий крок і висловив надію, що росіяни все-таки не підтримують ніякими діями іранський режим. Зі слів аналітика, з огляду на такі висловлювання, стає очевидним, що нині американська адміністрація не готова займати рішучу позицію з цього приводу.

Думаю, що це пов'язано зі страхом перед третьою світовою війною. Певні люди в адміністрації, у тому числі й Трамп, серйозно ставляться до цього питання. Нам може здаватися тоді незрозумілим, чому він почав війну в такому чутливому регіоні як Близький Схід, але в США є дуже багато виправдань і пояснень цьому: економічних, політичних,

– озвучив Костогризов.

Чим саме Кремль може допомагати Ірану?

Зі слів аналітика, нині ступінь залученості Росії до війни в Ірані полягає у передачі Тегерану розвідувальних даних. Крім того, він припустив, що росіяни доволі обмежено, але передають Ірану необхідні матеріали для ведення бойових дій, якщо не зброю, то запчастини до неї, технології виробництва.

Однак Костогризов наголосив, що це очевидно немає наразі масового характеру, тому що є 2 фактори, які обмежують Путіна: сама Росія не має суттєвого ресурсу, щоб вести війну на декілька фронтів; Кремль боїться того, що це буде викрито і на це зреагують США.

Одна справа для Трампа відмахнутися від 1 – 2 запитань ЗМІ, а інша – якщо американська і європейська розвідки публічно заявлять про те, що Росія допомагає Ірану. Тоді мають бути 2 різні реакції. Навіть адміністрація Трампа в такому разі буде змушена Росії відповідати,

– пояснив Костогризов.

Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" прогнозує, що Москва й надалі підтримуватиме Тегеран, хоча й обмежено, і робитиме це поки Сполучені Штати на це закривають очі.

Росія підтримує Іран: чому Трамп реагує мляво?