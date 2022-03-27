Росія досі не розуміє, що відбувається, – Гармаш пояснив, чи є сенс у переговорах з агресоркою

Завтра, 28 березня, відбудеться черговий раунд перемовин між Україною та Росією в Туреччині. Однак, найімовірніше, поки це будуть лише переговори про переговори.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш. За його словами, поки у нас приблизно паритетна військова ситуація – реальних перемовин не буде.

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Росія не розуміє, що відбувається

Як зазначив Гармаш, коли в когось зміниться військова ситуація – тоді сторонам доведеться домовлятись на умовах того, хто перемагає. Саме тому зараз дуже важливо, щоб ми у жодному разі не здали Маріуполь.

Поки такої ситуації немає – це перемовини для дипломатії, для з'ясування своїх позицій, можливо, навіть для формування більш адекватного сприйняття ситуації росіянами, оскільки здається, що Росія досі не розуміє, що відбувається,

– зауважив Гармаш.

Росіяни думають, що їм все можна

Гармаш також нагадав реакцію прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова на слова президента США Джо Байдена, коли той назвав президента Росії – м'ясником. Тобто тоді Пєсков заявив, що це "звужує вікно для налагодження відносин".

На думку Гармаша, росіяни досі не розуміють, що з ними ніхто не збирається налагоджувати відносини. Вони все ще думають, що можуть натиснути – і з ними хтось розмовлятиме.

Думаю, вони досі не сприймають ситуацію адекватно. Ці перемовини можуть бути якраз тим майданчиком, де їх вчать адекватному реагуванню на реальний світ,

– підсумував Гармаш.

Гармаш припустив, що росіяни досі не розуміють того, що відбувається: дивіться відео