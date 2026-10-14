Росія випробовує нові маршрути атак, щоб дістатися до західних областей, – "Флеш"

Росія протягом останніх кількох днів запустила кілька десятків реактивних дронів "Герань-4" в напрямку західних областей України. Чотири безпілотники долетіли до Львова, а ще кілька – до Луцька, подолавши до 880 кілометрів.

Про це розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як Росія змінює маршрути атак реактивними дронами?

Росія випробовує можливості атакувати західні області України реактивними дронами "Герань-4". Протягом останніх кількох днів ворог запустив кілька десятків таких безпілотників із Криму через Одещину, уздовж кордону з Молдовою, у напрямку західної частини України.

Чотири реактивні дрони долетіли до Львова, подолавши близько 820 кілометрів. Ще кілька безпілотників дісталися Луцька, відстань до якого становить приблизно 880 кілометрів.

Росія випробовує маршрути польотів реактивних "Шахедів" / "Флеш"

Щоб подолати таку дорогу, "Герані-4" летіли на висоті 5 – 6 кілометрів і підтримували середню швидкість 320 – 380 кілометрів на годину.

Максимальна дальність польоту виявилася дещо більшою, ніж очікувалося. Не виключено, що для збільшення дальності польоту Росія зменшує бойову частину безпілотників.

Нагадаємо, Росія може посилити атаки на західні області України. Про можливе почастішання ударів попередив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на тлі російських атак по регіону та інших західних областях.

Упродовж останніх двох діб російські безпілотники й справді атакували західні регіони України. Зокрема, на Рівненщині 12 жовтня повідомляли про пошкодження нежитлової будівлі внаслідок атаки. У ніч проти 13 жовтня російські дрони знову атакували Рівне та область. Було пошкоджено будівлю навчального закладу, є постраждалі.

На Львівщині вранці 13 жовтня російські війська атакували регіон реактивними безпілотниками. Обидва дрони збила протиповітряна оборона, однак падіння одного з них у селі Муроване пошкодило 9 житлових будинків.

Крім того, у Повітряних силах фіксували рух російських безпілотників над Волинською, Тернопільською та Івано-Франківською областями або в їхньому напрямку.