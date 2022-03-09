Росія доукомплектовує строковиками свої бригади, – полонений окупант

Російський уряд цинічно бреше своїм громадянам. В Кремлі наголошують, що строковиків на війну в Україну не відправляють, але свідчення полонених окупантів говорять зовсім про інше.

Загарбники зазнають нищівних втрат. З початку війни загинули понад 12 тисяч російських військових.

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Росія продовжує відправляти на війну строковиків

У головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що частішають випадки невдоволення особового складу російських бригад діями їхніх командирів. Ворожі солдати дедалі частіше відмовляються від виконання завдань на території України.

Попри твердження держави-агресора, що до війни в Україні з їхнього боку залучаються виключно військові-контрактники, з'являється дедалі більше інформації про примусове залучення солдат строкової служби,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, 31 окрему гвардійську десантно-штурмову бригаду міста Ульяновськ поповнюють саме рахунком молодих військовослужбовців строкової служби. Також цей факт підтвердив полонений Микита Пономарьов. Він – єдиний, хто вижив з 5 роти 31 бригади.

Пономарьов звернувся до матерів російських військовослужбовців. Він закликав їх вберегти своїх дітей та запобігти їхньому висиланню на війну проти України.

Дивіться відео допиту полоненого окупанта:

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