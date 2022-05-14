Росія думала, що має справу з болонкою, а Україна виявилась росомахою, – Кінг

Більшість цивілізованого світу висловлює підтримку Україні. Люди відкрито засуджують злочинні дії Росії.

Так, до цього переліку належить і культовий американський письменник Стівен Кінг. З самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він підтримує нашу державу. Цього разу "король жахів" потролив Путіна.

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Кінг потролив Путіна й вкотре підтримав Україну

Американський письменник вважає, що російський президент недооцінив Україну. Кінг порівняв Україну із росомахою. Свою публікацію Стівен Кінг завершив фразою "Слава Україні!".

Путін думав, що має справу з болонкою, а виявилося, що перед ним росомаха. Слава Україні!

– написав Кінг.

Кінг підтримує Україну: коротко

Кінг один із багатьох письменників, котрі відкрито підтримали Україну та засудили дії Володимира Путіна та Росії.

Зокрема, Кінг відмовився видавати свої книги в Росії через її війну проти України. Спершу про таке рішення заявив канадський письменник Лінвуд Барклай. На його твіт відреагував Кінг та написав: "Я також". Тож, тепер росіяни не можуть прочитати нові книги цих авторів.

Згодом Кінг підтримав Україну та показався у відповідній футболці. Письменник виклав фото у футболці з синьо-жовтими написами. На одязі є популярне зараз у світі гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, Кінг зазначив, що зазвичай не публікує фото з собою, однак цього разу зробив виняток. ​

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