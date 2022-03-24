Росія думала, що все їй зійде з рук, – Зеленський про діалоги з агресором

24 березня 2022 , 17:51
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Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до G7. Він наголосив, що Росія не відчувала покарань за скоєне.

За словами президента, Росія багато чого отримувала авансом. Зокрема й те, що всі сподівались на діалог із нею, передає 24 канал.

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І було дуже багато сподівань на її участь, на діалог із Росією. Хочу підкреслити, що більшість із тих сподівань, як і місце поруч з "Великою сімкою", Росія отримала авансом. І досі на цей аванс не напрацювала,
– сказав Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що колись Росія також брала участь у форматі G7 поряд зі світовими демократіями.

"Але цей та інші подібні аванси створили у керівництва Росії враження, ніби їм все зійде з рук. За минулі роки російська держава встигла створити таку кількість криз і таку нестабільність, що зараз це перетворилось на головну проблему для всього світу. На проблему, яка тільки наростає", – пояснив український президент.

Він закликав боротися із Росією разом.

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Автор: Оксана Княжик