Путін постійно дає наказ прорвати фронт: що заважає Росії поповнити резерви для посилення атак

За період повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 540 тисяч солдатів – це армія, яка була на початку наступу 24 лютого 2022 року. Фактично усі бойові частини, які мали досвід в Африці та Сирії, нейтралізовані. Зараз ворог поповнює ряди мобілізованими, протягом місяця на 25 – 30 тисяч осіб.

На добу Україна методично знищує приблизно 1200 окупантів, щотижня – близько 9 тисяч, щомісяця – майже 30 тисяч. Такими темпами росіяни скоро підуть в мінус, що серйозно підриває їхню боєздатність. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Міністерство оборони Росії планує сформувати додаткову військову армію, три корпуси та низку повітряно-десантних дивізій та морської піхоти. Країна-агресорка начебто "реанімувала" 51 армію, яка була ще у період Другої світової війни. У найближчі місяці її мають відправити на фронт. Проте, з огляду на темп знищення російського війська, "нової" армії вистачить максимум на два місяці.

Втрачають більше, ніж мобілізують

Генерал армії у відставці зазначив, що росіяни намагаються посилитися на окремих напрямках, оскільки Владімір Путін систематично наказує прорвати фронт:

захопити Часів Яр на Донеччині;

розпочати стратегічний наступ на Покровському напрямку;

окупувати нові території на Запорізькому напрямку.

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Відбувається розбалансування потужних сил та засобів, а згенерувати основні сили ворог поки не зможе. Оскільки, на думку Миколи Маломужа, Сили оборони не дають змоги поповнити нові резерви. На період літа ворог не зможе організувати стратегічну наступальну операцію. Україна контролює російські військові формування на прифронтовій зоні у Росії.

Декілька днів тому бачив маневрування з Вовчанська на Донецький напрямок, потім перекидали з Донеччини у Харківській область. Це свідчить про те, що сил, які б забезпечили конкретний сектор, що більше наступальні операції, ворог не може згенерувати. Вважаю, що не зможе навіть у найближчі місяці,

– припустив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Звісно, що буде посилення в окремих секторах. Проте за цей час росіяни втратять таку ж кількість особового складу, техніки та боєприпасів. Тепер Україна контратакує та в окремих місцях має успіх.