Росія формує на своїй території резерви для війни: перші найманці з Сирії вже прибули

Окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Там формують загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази.

Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України. На території Сирії відкрили центри, де впродовж останніх днів завербували понад тисячу осіб.

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Приблизно 400 сирійських найманців вже прибули до Росії. Поблизу українського кордону для їхнього розміщення та підготовки розгорнули табори.

Зокрема, у Ростовській області та у Гомельській, що у Білорусі.

Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

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