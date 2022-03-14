Росія формує на своїй території резерви для війни: перші найманці з Сирії вже прибули

14 березня 2022 , 13:50
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Там формують загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази.

Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України. На території Сирії відкрили центри, де впродовж останніх днів завербували понад тисячу осіб.

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Приблизно 400 сирійських найманців вже прибули до Росії. Поблизу українського кордону для їхнього розміщення та підготовки розгорнули табори.

Зокрема, у Ростовській області та у Гомельській, що у Білорусі.

Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів,
– заявили у Генштабі ЗСУ. 

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Автор: Тетяна Кійовська