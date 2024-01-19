Росіяни могли тренуватися глушити GPS у Польщі й Балтії з Калінінградської області, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли про масштабні збої в роботі систем GPS у Польщі та Балтійському регіоні. Експерти припустили, що до цього інциденту могла бути причетна Росія.

В ISW наголосили, що країна-агресорка могла тренуватися глушити GPS з Калінінградської області. Це може бути наслідком роботи російських систем радіоелектронної боротьби в регіоні.

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В ISW розповіли про можливе глушіння GPS-систем з Росії

В Інституті вивчення війни, з посиланням на польську радіостанцію Radio Zet, зазначили, що дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня свідчили про безпрецедентно високий рівень глушіння GPS. Зокрема, це відбувалося у північній і східній Польщі, включно з Варшавою, та на півдні країни у місті Лодзь.

"Ці дані також демонструють аналогічні високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі в період між 25 – 27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року", – пишуть експерти.

Зрештою польські ЗМІ вважають, що перебої в грудні 2023 року могли викликати невідомі військові навчання НАТО в Балтійському регіоні або випробування РЕБ у Калінінградській області Росії.

Аналітики також підкреслили, що служба військової розвідки та безпеки Швеції вже відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії.

Підполковник Швеції Йоакім Паасіківі вважає, що ситуація з GPS є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни". За його словами, Росія уже втручалася в сигнали GPS у Північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО,

– мовиться у звіті ISW.

Крім того, експерти, посилаючись на дані російських ЗМІ, стверджують, що з середини грудня 2023 року підрозділи Балтійського флоту Росії проводили тренування з системою РЕБ "Борисоглібськ-2" у Калінінградській області.

Наостанок в Інституті вивчення війни розповіли, що не можуть самостійно перевірити причину високого рівня перешкод GPS. Проте наголосили, що засоби РЕБ у Калінінградській області дійсно здатні суттєво впливати на Польщу і Балтійський регіон.

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