У розпал війни Росія головуватиме в Радбезі ООН: Time окреслив ризики

Як би це не вражало, але з початку цього місяця головуватиме у Раді безпеки ООН Росія. У виданні Time окреслили ризики, які це може мати.

Передовсім у виданні наголошують, що ця новина може здаватися 1-квітневим жартом. Але реальність така: Росія, а отже, і Владімір Путін, очолить Раду Безпеки ООН з цього місяця. І це дуже вигідна для кривавого диктатора історія.

Читайте також Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

Чим Росія загрожує Радбезу ООН

У виданні наголошують, що вкрай складно переоцінити шкоду від Путіна. Слід розуміти, що головування у Радбезі ООН має реальну інституційну владу в ООН, "головуючи на всіх дискусіях, застосовуючи правила, контролюючи порядок денний, розклад і повноваження для всіх дебатів, а також керуючи всіма проєктами резолюцій".

Журналісти підкреслили, що Росія у минулому довела свою майстерність. Вона зловживала широкими процедурами повноважень головування у Радбезі. Й у 2023 році ситуація не покращиться. Ба більше, країна-агресорка продовжить зловживати своїми повноваженнями, щоб сіяти дезінформацію та "вбивати клинці" між країнами-членами ООН.

Читачам нагадують, що у лютому 2022 року Росія не випадково головувала у Радбезі на ротаційній основі. Тоді Москва намагалася використати інституцію, щоб заплутати весь світ і відвести від своїх справжніх намірів. Махінації країни-агресорки тоді спрямували на те, щоб зашкодити підтримці України як перед повномасштабним вторгненням, так і після нього.

Які ризики для України

Про зловживання зазначив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Кремль просуватиме маніпулятивні наративи про війну проти України. Робитиме це Росія задля того, щоб ухвалювати неправомірні рішення.

Та й сам факт того, що Москву допускають до головування Радбезу, наголосив Кулеба, демонструє, що щось не так в архітектурі світової безпеки.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, це "чергове зґвалтування міжнародного права". Він наголосив, що Росія веде агресивну війну, порушує норми гуманітарного та кримінального права, нехтує ядерною безпекою та знищує Статут ООН. І що така держава не має права очолювати головний безпековий орган у світі.

Членство Росії у Радбезі під сумнівом

Водночас у виданні зауважили, що члени ООН мають можливість позбутися Росії. Для цього потрібно буде набратися мужності та забезпечити дотримання власного Статуту ООН.

Передовсім слід розуміти, що правова основа членства Росії у Радбезі сумнівна від самого початку. Адже вона не була одним із членів-засновників ООН. Та й ніколи не було голосування, яке б мало підтвердити її членство.