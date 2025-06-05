Росія гордиться, що вміє вбивати, – Зеленський зробив заяву після нових ударів по цивільних

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 червня, зробив заяву на тлі нових ударів Росії, зокрема смертельної атаки по Прилуках Чернігівської області.

Також він наголосив, що Росія продовжує відкидати будь-які ініціативи стосовно досягнення миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента.

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Що сказав Зеленський у сьогоднішньому зверненні

Володимир Зеленський констатував, що сьогодні росіяни двічі за день вдарили по Херсону, зруйнувавши будівлю обласної адміністрації. Він зауважив, що атака на цивільну будівлю відбувається не вперше, а сьогоднішній удар був показовим.

Жодного військового сенсу. І все це – кожен такий удар – зовсім не про так звані "першопричини" війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів,

– заявив президент.

За його словами, здолати це можливо лише шляхом дипломатії, посиленням санкцій, а також тиском зброєю та технологіями. Він нагадав, що Росія руйнувала життя народів Кавказу, знищувала життя в Сирії, і навіть поширила це в Африці.

"Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати. І, чесно кажучи, більше нічого ця держава нормально не навчилась. Удар по Прилуках Чернігівської області сьогодні. Російські дрони вбили родину українського рятувальника. Його життя присвячене порятунку інших, а Росія так із ним і багатьма іншими людьми", – додав він.

Також Володимир Зеленський наголосив на ударах по Харкову, Нікополю, громадах Запоріжжя, а також по Сумській, Донецькій та Херсонській областях. Він сказав, що це буденність того, що дозволяють собі росіяни, поки світ мовчить.

"Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати", – наголосив український лідер у зверненні.

Нагадаємо, у ніч проти 5 червня російські війська вкотре завдали ударів по кількох українських містах, атакуючи мирне населення. Одним з обстріляних населених пунктів стали Прилуки на Чернігівщині, де внаслідок атаки спалахнули пожежі.