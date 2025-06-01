Під ударом СБУ опинилися аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл, – ЦПД

У неділю, 1 червня, СБУ провела унікальну операцію "Павутина" на території Росії. Дрони уразили одразу 4 аеродроми – "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Саме з них росіяни готували черговий обстріл України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Що заявили в ЦПД

У межах спецоперації БпЛА уразили понад російських 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22М3. За попередніми даними, ворожій авіації завдали збитків на щонайменше 2 мільярди доларів.

Якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України. І щось там сталось, буває. Господь все бачить,

– написав Коваленко.

До слова, стратегічні бомбардувальники противника могли атакувати FPV. Губернатор Іркутської області каже, що "джерелом" дронів була припаркована неподалік фура. У Мурманській області місцеві також бачили, як вантажівок на заправці вилітали безпілотники.

Окрім того, російські ЗМІ повідомляють про термінову нараду в Кремлі у зв'язку з масованою атакою, де нібито обговорюють можливе застосування "Орєшніка".