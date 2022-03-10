Росія готувала це 2,5 місяці, – у МВС висловились про нібито "хімічну зброю" в Україні
Росіяни знову поширили чергову маячню. Мовляв, на Чорнобильській АЕС створюють ядерну зброю, а в Україні існують міфічні лабораторії США. У Кремлі готували це кілька місяців.
Про це в ефірі 24 каналу розповів Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, не може виключати, що подібне росіяни самі можуть спровокувати в Україні.
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Денисенко: Важливий міжнародний накал на дії Росії
Як зазначив Денисенко, росіянам дуже лінь вигадувати щось нове і складне. Саме тому історія з "українськими хімічними лабораторіями" з'явилась не зараз.
Уперше про "українські хімічні лабораторії", де американці вирощують невідомо які віруси з'явилось приблизно 2,5 місяці тому,
– наголосив він.
Радник міністра внутрішніх справ підкреслив, що брехливі публікації з'являлись періодично – фактично 1 раз на 10 днів. У країні-агресорці інформаційно вже готували цю історію.
"Дуже добре, що зараз і британці, і американці включилися у відповіді. Важливо, щоб справді був великий міжнародний інформаційний накал", – вважає Денисенко.
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