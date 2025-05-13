Готував "маячок" для удару по ЛЕП Рівненської АЕС: СБУ викрила ще одного російського агента

На Рівненщині СБУ затримала ще одного агента ГРУ. Чоловік допомагав готувати повітряну атаку Росії по лініях електропередач, які живлять Київ та весь столичний регіон України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Як СБУ запобігла удару по лініям електропередач РАЕС

Так, чоловік мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.

Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом "маячка" окупанти планували спрямувати "Шахеди", щоб знеструмити столичну агломерацію,

– розповідають у СБУ.

Російським агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС, який звільнився з об'єкта ще до повномасштабного вторгнення.

Проте навесні 2025 року йому на месенджер написав "зв’язковий" воєнної розвідки Росії з Підмосков'я і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Після вербування експрацівник АЕС отримав детальну інструкцію до завдання.

Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС. Після цього він приховано пробрався до цілі та намагався активувати трекінговий модуль. У цей час його затримала контррозвідка СБУ. У зловмисника вилучили мобільний телефон, яким він користувався для зв'язку з ГРУ.

Чоловіка, який готував удар по ЛЕП, затримали / фото прокуратури і СБУ

До речі, днями на Рівненщині СБУ затримала двох 18-річних юнаків, які намагалися підірвати наряд поліції. Хлопці здійснили фейковий виклик про нібито виявлене тіло, а коли правоохоронці прибули на місце – пролунав вибух.