Готував "маячок" для удару по ЛЕП Рівненської АЕС: СБУ викрила ще одного російського агента
- На Рівненщині СБУ затримала агента ГРУ, який планував атаку на високовольтні лінії електропередач, що живлять Київ.
- Агент, колишній працівник Рівненської АЕС, отримав інструкції від російської розвідки і намагався встановити GPS-трекер для наведення дронів.
- Щоб виконати завдання, він розвідував локації українських військ та намагався активувати трекер, але був затриманий контррозвідкою СБУ.
На Рівненщині СБУ затримала ще одного агента ГРУ. Чоловік допомагав готувати повітряну атаку Росії по лініях електропередач, які живлять Київ та весь столичний регіон України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
Дивіться також На Одещині фельдшер "швидкої" коригував російські удари по регіону
Як СБУ запобігла удару по лініям електропередач РАЕС
Так, чоловік мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.
Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом "маячка" окупанти планували спрямувати "Шахеди", щоб знеструмити столичну агломерацію,
– розповідають у СБУ.
Російським агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС, який звільнився з об'єкта ще до повномасштабного вторгнення.
Проте навесні 2025 року йому на месенджер написав "зв’язковий" воєнної розвідки Росії з Підмосков'я і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Після вербування експрацівник АЕС отримав детальну інструкцію до завдання.
Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС. Після цього він приховано пробрався до цілі та намагався активувати трекінговий модуль. У цей час його затримала контррозвідка СБУ. У зловмисника вилучили мобільний телефон, яким він користувався для зв'язку з ГРУ.
Чоловіка, який готував удар по ЛЕП, затримали / фото прокуратури і СБУ
До речі, днями на Рівненщині СБУ затримала двох 18-річних юнаків, які намагалися підірвати наряд поліції. Хлопці здійснили фейковий виклик про нібито виявлене тіло, а коли правоохоронці прибули на місце – пролунав вибух.