Готують 6 сценаріїв: у розвідці дізналися плани Росії щодо війни з країнами НАТО

Росія розробляє плани прямого військового зіткнення з країнами Європи до 2045 року. Москва вже підготувала шість сценаріїв конфлікту з НАТО, які передбачають створення криз для перевірки оборони Альянсу.

Як зазначають у Службі зовнішньої розвідки України, окрема увага приділяється Північній Європі. Зокрема, ворог детально опрацьовує плани агресії проти Польщі та країн Балтії. Один із таких задумів полягає у штучному створенні кризи на східному фланзі НАТО, щоб випробувати здатність союзників захистити своїх членів.

Гібридна загроза вже всередині ЄС

За даними розвідників, підготовка до потенційного конфлікту супроводжується активною підривною роботою.

Наразі в європейських державах перебувають майже 400 співробітників російських спецслужб. Вони безпосередньо причетні до гібридної діяльності, яка охоплює диверсії, кібератаки, поширення дезінформації та шпигунство.

Що кажуть у Кремлі та чому не варто вірити російським посіпакам?

Нещодавно Володимир Путін заявив, що Росія, мовляв, "не збирається нападати на Європу", проте нібито готова застосувати всі наявні види озброєння, включно з ядерним.

Водночас у СЗР підкреслюють, що наразі Кремль прагне передусім послабити підтримку України та посилити розбіжності між європейськими державами. Для цього Москва використовує кібератаки, диверсії, шпигунство й дезінформаційні кампанії.

Однак у майбутньому Росія може вдатися й до прямого військового протистояння з Європою. Серед потенційних напрямків загострення розглядають Північну Європу, Польщу та країни Балтії.

Зокрема, Кремль може спробувати спровокувати регіональну кризу на східному фланзі НАТО, щоб перевірити готовність Альянсу швидко відреагувати на загрозу та поставити під сумнів його здатність захищати держави-члени.

Водночас російська стратегія не обов'язково передбачає повномасштабний напад на європейські країни. Москва може використовувати обмежені провокації та гібридні операції, щоб випробувати реакцію Заходу, посіяти недовіру між союзниками й послабити їхню готовність до спільних дій.

Ядерна риторика в такому разі стає додатковим інструментом тиску, покликаним стримувати європейські держави від рішучої підтримки України.

За таких умов Європі необхідно посилювати власну обороноздатність, розвивати військову співпрацю та готуватися до різних сценаріїв російської агресії.

Важливими кроками також залишаються зменшення енергетичної залежності від Росії, посилення економічного тиску на Москву й протидія дезінформації.

Окреме значення має подальша підтримка України, оскільки здатність Києва протистояти російській агресії безпосередньо впливає на безпеку всієї Європи.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше колишній начальник Генерального штабу Великої Британії Річард Даннатт попереджав, що Володимир Путін може вдатися до невеликих атак проти європейських країн.

За його словами, мета таких дій – посіяти розбрат і перевірити готовність Альянсу застосувати статтю 5 про колективну оборону.

Водночас полковник литовської армії у відставці Гінтарас Багдонас зазначав, що російська активність спрямована не лише проти країн Балтії, а й проти Німеччини, Польщі, Румунії, Франції та Данії.

Він наголосив, що кінцева мета Кремля полягає у припиненні підтримки України та створенні політичної нестабільності в Європі.