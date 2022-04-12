Росія знову поширює фейки. Вона розгорнула дезінформаційну кампанію про нібито "перемогу" у війні в Україні.

Російський ворог робить це із залученням псевдоекспертів. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

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Росія готує дезінформаційну кампанію про свою "перемогу"

Поширює цю тезу Кремль за участі прихильника путінського режиму колишнього морського піхотинця США Браяна Берлетика.

Як і вся російська пропаганда, він стверджує, що Україна вбиває своїх громадян, аби підставити Росію.

Цей "експерт" в англомовному та російськомовному інформаційних сегментах розповідає про "сирійський сценарій", мовляв, "українські військові вбивають власне населення, щоб підставити росію",

– йдеться у повідомленні.

За його словами, українці роблять це для того, щоб знизити темпи просування російської армії.

Навіщо Росії фейки про "перемогу"

Оскільки ворог не здобуває реальних перемог в ході "спецоперації", вдається до інформаційного тероризму українців. Так, і без того у виснажених війною людей може сформуватися хибне враження щодо ситуації на фронті.

Пізніше ці псевдофакти Кремль планує видати за докази перемоги.

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