Росія готує додаткові підрозділи для війни в Україні
26 березня 2022 , 13:07Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росія продовжує збирати та готувати нові підрозділи окупантів, щоб підсилити залишки сил, які зазнають жахливих втрат в Україні.
У Генштабі зазначили, що противник продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, завдання якої залишаються не виконаними.
Читайте також: Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу ЗСУ
Триває підготовка та переміщення додаткових підрозділів Східного військового округу на територію України,
– зазначили у відомстві.
Раніше ми повідомляли, що окупанти намагаються відновити втрати, залучаючи "законсервовану" техніку. Однак вона виявилась розкраденою та розукомплектованою. А командир 4 танкової дивізії загарбників взагалі застрелився.
До речі – Ще один знищений російський літак "прикрашає" українські поля: