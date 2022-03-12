Росія готує два варіанти ядерного шантажу, – глава розвідки України

Росія застосовує цинічні методи тиску на Україну, зокрема і ядерний шантаж. Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у кремля є два сценарії у цьому напрямку.

Кирило Буданов наголосив, що до ядерного шантажу кремль вдається через те, що їхні плани зазнали провалу. Зокрема росіяни уже влаштовували стрілянину на Запорізькій АЕС й атакували Харківський фізико-технічний інститут, де є експериментальний ядерний реактор.

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Які сценарії є в Росії

Керівник української розвідки заявив, що у кремлі розробили два сценарії ядерного шантажу України. Однак який можуть застосувати – поки невідомо.

Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий,

– заявив Буданов.

Як не дивно, але в обох випадках Росія планує звинуватити саме Україну і міфічні "неонацистські формування", про які так часто говорить пропаганда.

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