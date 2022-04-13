Росія готує фейк про схрон вибухівки ЗСУ в захопленому Енергодарі
Джерело:Запорізька ОВА
Російські пропагандисти готують новий фейк в Енергодарі. Псевдожурналісти хочуть випустити сюжет про нібито виявлений схрон зброї українських військових.
За задумом у цьому схроні мають бути велика кількість вибухівки та боєприпасів. Її туди нібито принесла "диверсійна група" ЗСУ.
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Ці дії організовують за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Росії розміщують фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях та соціальних мережах,
– мовиться у повідомленні.
У Запорізькій ОВА наголосили, що Росія веде потужну інформаційну війну проти України, тому довіряти потрібно лише офіційним джерелам.
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