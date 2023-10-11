Ситуація з Бахмутом повторюється: Росія готує інформаційне цунамі про Авдіївку

Найближчим часом російська пропаганда значно збільшить поширення фейків та маніпуляцій, пов'язаних із ситуацією в районі Авдіївки. Вони будуть такі самі, як ті наративи, що поширювали під час боїв за Бахмут.

Російська пропаганда має завдання поширювати у своєму та інтегрувати в український та західний інформаційні простори фейки.

Читайте також Як врятувати дітей, поки дорослі воюють: в ООН знову колапс

Які фейки поширюватиме ворог

1. "У районі Авдіївки Сили оборони України зазнають катастрофічних втрат", через це, мовляв, воювати доводиться навіть пораненим. У підрозділах лише старі бійці, а західною технікою, яку передають країни-партнери, ніхто користуватися не зможе, бо всіх нібито вбили. Тобто буде гіпертрофований акцент на втратах.

2. "Авдіївка "оточена" російськими підрозділами". Згідно з цим наративом щодня з'являтимуться повідомлення про повне оточення Авдіївки, все частіше вживатимуть маргінальний термін "котел". При цьому наратив про "котел" практично завжди використовуватимуть з наративом про втрати.

3. "Сили оборони України поспіхом і хаотично залишають Авдіївку". Згідно з цим наративом поширюватимуть неправдиву інформацію про те, що українські військові "біжать" із міста, часом навіть усупереч наказам командування. Тобто не підкоряються наказам, дезертують, самовільно залишають позиції.

4. "Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через Авдіївку перебувають у жорсткій конфронтації та взаємній ворожості". Цей фейк пульсує та генерується ще з лютого 2022 року, але зараз йому додадуть додаткових життєвих соків.

Цікаво Російська пропаганда накинулася на Ізраїль: до чого тут Україна

Усі ці фейки та маніпуляції будуть реалізовуватися за допомогою використання як інформаційних майданчиків сірого сегмента, так і ЗМІ. Особливо поширюватимуть у коментарях та інтерв'ю деяких джерел, що заслуговують на довіру, але зберігають анонімність.

Росія готується до інформаційного цунамі

Наприклад, "солдат / командир" підрозділу ЗСУ з-під Авдіївки розповів про "колосальні втрати". "Джерело" в Офісі Президента розповіло на умовах анонімності про "конфлікт" Зеленського та Залужного. "Військовослужбовець" з Авдіївки, який побажав залишитися невідомим, розповів про "оточення".

Також росіяни будуть широко використовувати ресурс кишенькових "експертів" із закордонного пулу. Здебільшого, всі ці люди вже давно себе дискредитували безглуздими заявами, але зараз їхнє масове коментування ситуації в Авдіївці має створити ефект інформаційного цунамі.

До теми У росіян є одна навичка, як "не програвати"

У цьому контексті зазначу, що ситуація в районі Авдіївки справді непроста. Однак вона ніколи й не була простою. Авдіївка – це місто, яке у постійній обороні з 2014 року. Однак ми повинні зберігати критичне мислення і не вестися на провокації російської пропаганди, довіряючи виключно офіційній, перевіреній інформації.

Російська пропаганда сьогодні максимально активізується, щоб натягнути Авдіївку на Бахмут.

Збереження інформаційної гігієни, послідовний аналіз інформації та джерел, а також зіставлення з офіційними заявами та перевіреними джерелами є запорукою перемоги не лише на інформаційному полі бою, а й реальному.