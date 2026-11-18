Російські війська готують інформаційну провокацію з постановчими відео на Олександрівському напрямку. Ворог планує знімати панорами та розвішувати триколори для створення ілюзії захоплення населених пунктів.

Як повідомила "Укрінформу" заступниця речника Угруповання військ Південь Анастасія Шевченко, командування російської армії вже поставило своїм підрозділам завдання провести фіксацію удаваної присутності у визначених населених пунктах.

Спроба створити ілюзію успіху на тлі невдач

Ворожий план передбачає нанесення на стіни написів із датою запису, розгортання прапорів та панорамну відеозйомку захоплених вулиць чи будівель.

Мета таких дій полягає у створенні хибного враження контролю над територіями перед внутрішньою та міжнародною аудиторією.

За наявною інформацією, командування окупаційних військ поставило завдання здійснити постановчу відеофіксацію нібито присутності російських військових у визначених населених пунктах на Олександрівському напрямку, в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь". Зокрема, заплановано демонстрацію російських прапорів, нанесення на стіни написів із датою запису та панорамну зйомку населених пунктів. У такий спосіб противник намагатиметься створити видимість контролю над територіями, видаючи постановчі кадри за підтвердження власних військових успіхів,

– заявила Шевченко.

Речниця зазначила, що поява прапора в кадрі не змінює реального становища на лінії бойового зіткнення. Загарбники компенсують відсутність реальних тактичних досягнень медійними маніпуляціями.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують ефективно виконувати бойові завдання: уражають живу силу противника, знищують його озброєння та військову техніку. Усі спроби російських окупаційних військ просунутися на цьому напрямку залишаються безуспішними", – наголосила заступниця речника.

Ситуація на передовій залишається незмінною

Українські підрозділи міцно утримують позиції, тож лінія зіткнення тривалий час залишається стабільною. Крім того, інженерні підрозділи активно мінують напрямки руху противника, що завдає окупантам суттєвих втрат.

Жодні постановчі відео, прапори на стінах чи фейкові доповіді не змінять реальної обстановки на фронті. Інформаційними маніпуляціями неможливо здобути перемоги на полі бою,

– підсумувала Шевченко.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, російські військові не вперше вдаються до подібних фальсифікацій: раніше окупанти оголошували про захоплення селища Воскресенка на Запоріжжі, однак Сили оборони спростували фейк.

Тоді українські бійці показали, що населений пункт розташований у глибокому тилу за 20 кілометрів від лінії фронту.