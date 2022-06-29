Росія планує потужну інформаційну акцію проти України: підготовка триває вже кілька днів

Інформаційна війна Росії проти України триває дуже довго. Але нещодавно стало відомо, що ворог готується провести потужну інформаційну атаку.

Так, Кремль хоче зіграти на довірі українців до ЗСУ та волонтерів. Про це повідомляють джерела 24 каналу у спецслужбах.

До теми Росія готує ДРГ, залучаючи білоруських військових, – Міноборони

Українців просять перевіряти інформацію

Підготовка до цієї атаки триває вже кілька днів. У соцмережах масово створюють фейкові акаунти бійців, благодійних фондів та волонтерів.

Можливо, спробують ще й офіційних відомств підробляти,

– розповіло джерело.

Судячи з кількості фейкових акаунтів, інформаційна акція ворога буде потужною. Людей закликали людей перевіряти інформацію і бути уважними.

Росія готує теракт на окупованих територіях, щоб відвернути увагу від Кременчука

Напередодні джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що окупанти хочуть влаштувати теракт на окупованій частині Донбасу або на Півдні України й звинуватити в цьому Україну. Таким чином вони хочуть перемкнути фокус уваги від обстрілу торгового центру у Кременчуці.

За попередньою інформацією, трагічна подія може відбутися в окупованому Донецьку або на захоплених територіях Херсонщини чи Запоріжжя. Зокрема в Донецьку росіяни вже шукають масовку, заманюючи місцевих жителів легкими грошима.

До теми – британська розвідка попередила про нові ракетні удари по Україні: дивіться відео