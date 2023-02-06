У FT прогнозують нову спробу російського наступу у найближчі 10 днів: де саме
Джерело:FT
Протягом наступних 10 днів Росія може розпочати новий наступ. Які напрямки окупанти атакують найпершими – читайте далі.
Про це йдеться у матеріалі FT. Журналісти посилаються на неназваного радника ЗСУ. Вони стверджують, що Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір Росії розпочати новий наступ.
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Де Росія може піти в наступ
За даними джерела, метою російського наступу є окупацію всього Донбасу. Повідомляється, що наступ загарбників може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.
Також FT застерігає, що Росія нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти біля Маріуполя.
Окупанти мають намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння, стверджує видання.
Анонімний радник ЗСУ заявив, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.
Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі, Я
– розповів він.
Українська вдала попередила про можливий наступ
- Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 лютого заявив, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.
- "Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі", – сказав глава держави.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що залишається висока ймовірність того, що Росія розпочне можливе нове вторгнення вже у лютому. За його словами, Сили оборони очікують можливий новий наступ до 24 лютого.
- Резніков наголосив, що росіяни люблять символізм, тому можуть повторно атакувати Україну цього лютого. Однак він наголосив, що Україна готова дати відсіч ворогу.