У FT прогнозують нову спробу російського наступу у найближчі 10 днів: де саме

Протягом наступних 10 днів Росія може розпочати новий наступ. Які напрямки окупанти атакують найпершими – читайте далі.

Про це йдеться у матеріалі FT. Журналісти посилаються на неназваного радника ЗСУ. Вони стверджують, що Київ отримав "дуже надійні дані розвідки" про намір Росії розпочати новий наступ.

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Де Росія може піти в наступ

За даними джерела, метою російського наступу є окупацію всього Донбасу. Повідомляється, що наступ загарбників може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Також FT застерігає, що Росія нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населенні пункти біля Маріуполя.

Окупанти мають намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння, стверджує видання.

Анонімний радник ЗСУ заявив, що наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі, Я

– розповів він.

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