Не наважувалася з 2023 року: військові експерти відповіли, чи готова Росія до великого наступу

Росія може готувати новий масштабний наступ на фронті. Утім під час підготовки до нього та при його проведенні росіяни зіштовхнуться з труднощами.

Дії росіян на фронті свідчать про те, що воно можуть готувати новий масштабний наступ. Військові експерти й оглядачі спеціально для 24 Каналу проаналізували можливості окупантів для проведення нової великої атаки.

Якими є реальні можливості росіян?

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що не активно використовують легко та важку техніку на полі бою, бо вона не виробляється в достатніх кількостях і є вразливою для дронів. Не дуже зрозуміло, де вони збираються накопичувати живу силу. Рівень "підписантів" до російської армії залишився на тому рівні, що й був.

Це приблизно 30 – 35 тисяч на місяць. Стільки СОУ знищують щомісяця. Тож, кількість росіян стала на лінії фронту. Їх приблизно 700 тисяч, вони не збільшуються та не зменшуються. Росіяни анонсували наступ на весну-літо. Вони займаються анонсами щосезону. Вони озвучують нові дедлайни. Вони й раніше їх озвучували,

– зазначив ветеран російсько-української війни.

Він продовжив, що бої за Покровськ тривають уже 18 місяців. За цей час росіянам не вдалось ні оточити, ні захопити це місто. Там є наші контрудари, які складають приблизно чверть усіх зіткнень на напрямку. На покровсько-мирноградській агломерації перебуває чверть російських військ. Небезпека того, що СОУ доведеться відійти від міста залишається, але бої тривають півтора роки, й Росія досі без переваги.

За якої умови Росія піде в масштабний наступ?

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп зауважив, що Росія не припиняла наступальні дії. На Сході та на Півдні окупанти атакують намагаючись створити лещата, щоб зрізати українську лінію фронту. Вона довгий час була стабільною з центром в Оріхові. Загалом росіяни не зупинялись. Природньо, що весною, коли погода покращиться та вдаться зібрати резерви вони спробують наступати більше.

"Не можна виключати, що десь відбудеться масштабний наступ на маленькій ділянці фронту за участі великої кількості сил. Утім Росія такого уникала з 2023 року. Вона не вміє застосовувати одноразово, зокрема, механізовані резерви. Із застосуванням дронів й артилерії навіть велика кількість техніки швидко знищується", – наголосив ізраїльський військовий оглядач.

За його словами, атаки навіть силами батальйону завершуються невдачею. Можна припустити, що великі механізовані сили росіяни введуть тільки, якщо їм удасться нащупати слабке місце на якійсь дільнці фронту й організувати там прорив. Це те, що їм не вдалось у серпні 2025 року в Добропіллі. Тоді вони просунулись дуже далеко, але через відсутність резервів успіх вони не розвинули.

До чого готується Росія на Півдні?

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко сказав, що вже приблизно тиждень відбуваються великі перекидання та накопичення живої сили та підрозділів на Запорізькому напрямку. До цього подібні накопичення відбувались у районі Гуляйполя, але тепер це не єдина точка, де росіяни збирають сили. Ще вони концентруються навколо Оріхова, Василівки, й це відповідає планам, на які вони наголошували.

Зрозуміло, що вони хочуть просунутись у бік Запоріжжя. Також Оріхів є в їхніх мріях. Якщо покращаться погодні умови, які будуть давати їм можливість більше й агресивніше наступати, то вони будуть робити те саме, що ми спостерігали перед Гуляйполем. Вони будуть намагатись атакувати на цілій низці ділянок, аби зрозуміти, де найбільш ефективний їхній наступ,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Він додав, що на тій ділянці вони потому докладуть ще більших зусиль для просування. Наразі вони накопичують сили на Півдні – від Пологів до Василівки, в районі Токмака тощо. Це не ті напрямки, що були в окупантів у пріоритеті в грудні 2025 року та сінчі 2026 року.

