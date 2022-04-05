Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну
Джерело:телеграм-канал СБУ
Цинізм росіян не має меж. Окупанти активно "вкидають" в інформаційне поле брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя.
Ворог вже розробив сценарії нових фейків. Тепер російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя, попередили у СБУ.
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Росіяни хочуть звинуваватити ЗСУ в своїх злочинах
За наявою інформацією, загарбники готують масштабну фальсифікацію. Вони мають намір зібрати в одному місці тіла маріупольців, яких вони ж і вбили. І хочуть цинічно брехати, що це – "масові жертви українських військ". Упродовж останнього часу росіяни активно поширюють тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців, як живий щит". Проте це – відверта маячня.Зверніть увагу! Насправді саме російські війська знищують маріупольців. Ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах.
"Плани росіяни зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить", – наголосили у Службі безпеки України.
Ворог бреше й про звірства, які накоїв, у Бучі
- Після звільнення Київщини весь світ вкотре побачив варварство, на яке здатне Росія. Там недолуго заявляли про нібито свою непричетність до моторошних злочинів.
- Втім, видання The New York Times опублікувало супутникові знімки з Бучі. Кадри доводять, що мирних людей вбивали саме під час окупації міста Росією.
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