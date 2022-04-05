Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну

Цинізм росіян не має меж. Окупанти активно "вкидають" в інформаційне поле брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя.

Ворог вже розробив сценарії нових фейків. Тепер російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя, попередили у СБУ.

Читайте також Російська пропаганда вже працює в Маріуполі і це ускладнює процес евакуації, – Бойченко

Росіяни хочуть звинуваватити ЗСУ в своїх злочинах

За наявою інформацією, загарбники готують масштабну фальсифікацію. Вони мають намір зібрати в одному місці тіла маріупольців, яких вони ж і вбили. І хочуть цинічно брехати, що це – "масові жертви українських військ". Упродовж останнього часу росіяни активно поширюють тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців, як живий щит". Проте це – відверта маячня.

Насправді саме російські війська знищують маріупольців. Ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах.

"Плани росіяни зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить", – наголосили у Службі безпеки України.

Ворог бреше й про звірства, які накоїв, у Бучі

Після звільнення Київщини весь світ вкотре побачив варварство, на яке здатне Росія. Там недолуго заявляли про нібито свою непричетність до моторошних злочинів.

Втім, видання The New York Times опублікувало супутникові знімки з Бучі. Кадри доводять, що мирних людей вбивали саме під час окупації міста Росією.

Окупанти взяли у заручники породіллю з Маріуполя: дивіться відео