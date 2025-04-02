Росія готується до ривка на фронті: у ЦПД назвали місяць

В Україні на офіційному рівні точаться розмови про наміри Росії розпочати новий наступ вже цієї весни. Зокрема, президент Зеленський заявляв, що окупанти планують діяти на Сумщині і Харківщині.

Плани загарбників здійснити наступ навесні підтвердили і в Центрі протидії дезінформації, передає 24 Канал.

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Коли Росія почне наступ

Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні.

Про підготовку ворога до нової спроби наступу знають і військові. Так, Третя окрема штурмова бригада робить усе можливе, аби підготуватися до більш масштабного наступу з боку росіян у смузі своєї відповідальності.

"Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Продовжуємо підготовку особового складу, наскільки це можливо", – кажуть у бригаді.

Також там заявили, що володіють точною інформацією про те, що Росія на квітень місяць готує наступ. У неї є підрозділи, які розташовані у тилових районах. На напрямку на Харківщині, де воює Третя штурмова, це дві – три дивізії. В окупантів є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до майбутній дій.

Нагадаємо, що раніше секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що окупанти можуть бути готові до нового наступу не раніше середини – кінця літа.