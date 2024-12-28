Окупанти готуються до наступу у Донецькій області: у DeepState назвали ціль ворога
Важка ситуація зберігається на території Донецької області. Росіяни накопичують сили в Новооленівці та готуються до наступу на інший населений пункт. Йдеться про Новоєлизаветівку.
Наразі ворог активно намагається відтіснити українські сили на цій ділянці фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію аналітиків DeepState щодо ситуації у цьому районі.
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Що відомо про плани росіян
Аналітики повідомляють про підготовку російських сил до наступу.
Проводять (росіяни – 24 Канал) накопичення в Новооленівці. Щодня колони піхоти, іноді на жигулях, рухаються в село та у посадки між ним і Пушкіним і їхня наступна ціль — Новоєлизаветівка,
– ідеться у повідомленні.
За словами аналітиків, протягом останніх днів окупантів фіксували на східних околицях населеного пункту, зараз же ворог спробував прорватися у село на техніці, проте Сили оборони подібну спробу відразу зупинили.
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Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, не припиняється тиск північніше на Нововасилівку, а також південніше в районі Українки, яку противник окупував.